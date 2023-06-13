Yenişehir ilçesinin kırsal bölgelerinde yol çalışmaları devam ediyor

Yenişehir Belediyesi, Dökmetaş Mahallesi'nde uzunluğu 17.5 kilometre olan imar yolunu vatandaşların hizmetine açıyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile ilçede ve kırsal bölgelerde bulunan mahallelere yeni imar yolları açılarak ilçenin genişletilmesine ve modernleştirilmesine devam ediliyor.

Açılan yeni imar yollarının mahallelerin gelişmesi ve konutlaşması açısından da büyümesine olanak sağladığını belirten Beşikci, “Gelişime açık, tercih edilen bir bölge olan Yenişehir ilçemizin bazı mahallelerinde yapılaşma hızla artış gösteriyor. Belediye olarak yeni imar yollarını açarak gelişime katkı sağlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokakta hizmetler gerçekleştiriliyor. Açılan yeni imar yollarımızla trafik ağının gelişmesine yardımcı oluyoruz. Şehrimizin önünü açacak ve şehrimize değer katacak projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.