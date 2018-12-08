Yenişehir siyasetine kadın eli değdi

Diyarbakır'da yaptığı inşaatlarla adı inşaat sektörünün Hanımağası olarak nitelendirilen iş kadını Menekşe İnci'nin AK Parti'den Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklaması ile ilçede siyasete kadın eli değdi.

İnsanlara faydalı olmak için böyle bir işe giriştiğini belirten Hanımağa lakaplı iş kadını Menekşe İnci, "Ailem ve dostlarım tarafından aday olmam için yoğun bir ısrar trafiği yaşadım. Bende insanlara daha çok fazla faydalı olmak adına Yenişehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den aday adaylığımı gerçekleştirdim" dedi.

“İstihdama katkı sağlayacağım”

300 kişiyi istihdam eden ve bunu daha da arttırmak istediğini belirten iş kadını İnci, "Projelerimle geliyorum yoksulun sesi olacağız hepimiz el birliği ile düşenin dostu olacağız. En büyük servetimiz halkımızın bizlere duasıdır. Zaman su gibi gelip gidiyor halkımıza hizmet lazım hizmet gelince yatırımlar olur, iş adamlarımıza sesleniyorum Diyarbakır'a geliniz bu evliyalar diyarına hizmet etmek için çaba gösterelim, halkımızın dualarını alalım" diye konuştu.

Cumali Atilla'ya övgüler yağdırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın başkanlığı süresince Diyarbakır'ın çehresinin değiştiğini belirten İnci, "İki yıl önce Diyarbakır Büyükşehir Başkanlığı'na getirilen şuanki mevcut başkan ve 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde aday gösterilen Cumali Atilla Diyarbakır'a kısa zamanda başarılı işler yaptı. Sayesinde Diyarbakır'ın çehresi değişti, hizmet geldi. Kendisi gece gündüz demeden halkımıza hizmet etti, belediyenin kapılarını halka açtı. Yollarımız, kaldırımlarımız, çevre düzenlenmesi, fakir fukaraya gıda dağıtımları hızla yapıldı ve halen yapılmaya devam ediyor. Gençlere değer sosyal etkinlikler, yaşlılar ve engelilerimize, dul ve yetim kardeşlerimize kapılarını ardına kadar açtı ve halende yapmaya devam ediyor. Bizde kendisinin yolunda ilerleyip halkımıza hizmet edeceğiz. Allah'ın izniyle inşallah AK Parti bu belediye seçimlerinde devrim yaparak bütün belediyeleri alacaktır" ifadelerini kullandı.

“Halkımıza hizmet benim için onurdur”

16 yıldır Diyarbakır'a hizmet ettiğini ve Diyarbakır halkına hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu söyleyen İnci, “Diyarbakır kadim bir şehirdir. Ben 16 yıldır inşaat sektöründeyim ve Diyarbakır'a hizmet etmek için gece gündüz mücadele ediyorum. Yaptıklarım ortadadır halkımıza hizmet etmek benim için onurdur. Yenişehir'deki eş, dost, akrabalarımın yanı sıra beni belediye başkanı olarak görmek isteyen 25 muhtar kardeşimizin mühürlü yazı hazırlayarak bana destek vermesi beni çok mutlu etti. Diyarbakır'da geniş bir aileye, dost ve arkadaş çevresine sahibiz. Ben ailem, dostlarım ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Beni bu kutlu yolda yalnız bırakmayacaklarından zerre kadar şüphem yok. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

“Cumhurbaşkanımız tarihi hizmetler gerçekleştirdi”

Kendisinin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını ve alacağını da belirten İnci, "Devlet Başkanımız Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, güzel ülkemiz Türkiye'mizde gece gündüz demeden tarihi hizmetler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Bizler her zaman kendisinin duacısıyız. Alçak FETÖ ülkemize verdiği zararı ve şehit ettiği kardeşlerimizi asla unutmayacağız, bunu kimse unutmasın ki vatanımızı asla kimseye vermeyeceğiz, bu hain teröristler bizlerden değil vatanımızı, bir karış toprağımızı bile alamayacaklar. Hainler unutmasın ki gerçekleştirmek istedikleri hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın bir açıklamasıyla püskürtülmüştür. Halkımız en güzel cevabı vermiştir bu hainlere" diye konuştu.

Hanımağa'ya bir çok çevreden destekler de gelmeye devam ediyor. Türkiye'de ofis çalışanlarının sesi haline gelen ve binlerce üyesi olan merkezi Ankara'da bulunan Ofis-Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Veysi Yılmaz da Hanımağa lakaplı Menekşe İnci'nin yanında yer aldıklarını ve kendisini desteklediklerini belirtti. İnci'nin Yenişehir Başkanlığı'nı layıkıyla yerine getirebileceğini söyleyen Yılmaz, "Değerli Hanımağa lakaplı Menekçe İnci'yi çok uzun bir süredir yakından tanıyorum. Kendisi çok başarılı bir iş kadınıdır. Yüzlerce insan yanında çalışmaktadır. Çok cesaretli, çok çalışkan ve azimli önemli bir değerdir. Aday adaylığını basından duydum çok sevindim. Adaylığı açıklanır açıklanmaz biranda tüm haber sitelerinde haberi duyuldu. Bende kendisine destek vereceğim elimden gelen tüm imkanları seferber etmeye hazırım. İnanıyorumki adaylık kendisine verilecek ve Yenişehir ilçesine hizmetin en güzelini yapacaktır ben bundan çok eminim. Böyle güzel değerlere sahip çıkılması gerekiyor. Hanımağa belediye başkanı olursa Yenişehir hizmet görecektir. Kendisi düşenin dostu değerli bir yardımsever insandır” ifadelerini kullandı.