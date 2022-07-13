Yenişehir Spor Okulları'dan Spor Lisesine

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün, ilçede sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla yürütmüş olduğu Kış Spor Okulları çerçevesinde Kick Boks kursundan başarı ile mezun olan Ecem Naz Ertaş ile Bejna Pektaş Diyarbakır Spor Lisesi'ne girmeye hak kazandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 15 branşta açtığı Kış Spor Okulları çerçevesindeki Kick Boks kursundan başarı ile mezun olan Ecem Naz Ertaş ile Bejna Pektaş, Diyarbakır Seyrantepe Spor Tesisleri'nde düzenlenen Spor Lisesi Parkur sınavını kazanarak Diyarbakır Spor Lisesi'ne girmeye hak kazandı. Yenişehir Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde yürütülen Kış Spor Okullarından lisans alıp, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren birçok sporcu yetiştirdiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi Spor Akademi çerçevesinde hem kış aylarında hem de yaz aylarında birçok branşta ücretsiz spor okulları açtıklarını söyledi. Beşikci, “Açtığımız spor okullarımızdaki eğitimlerimiz sonucunda başarılı ve yetenekli olan çocuk ve gençlerimize lisanslarını çıkarttık ve yetenekli oldukları branşlarda yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanmaları konusunda desteklemeye gayret gösterdik. Onlar da ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girerek bizleri gururlandırdı. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarımızda Kick Boks spor branşında başarılı olan kızlarımız Ecem Naz Ertaş ile Bejna Pektaş, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Spor Lisesi parkur sınavını da kazanarak Diyarbakır Spor Lisesi'ne girmeye hak kazandılar. Kendilerini ve antrenörlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum, bundan sonraki süreçlerinde de sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.