Yenişehir tiyatro akademisi kuruldu

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi farklı yaş gruplarına ve özel gereksinimli bireylere yönelik olarak Yenişehir Tiyatro Akademisini kurdu.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından anaokulu, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin yanı sıra yetişkin ve özel gereksinimli bireylere yönelik olarak kurduğu Yenişehir Tiyatro Akademisi, Şehitlik Mahallesinde bulunan Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ile Fabrika Mahallesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezinde drama eğitimleri düzenlemeye başladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci'nin talimatları ile kurulan Yenişehir Tiyatro Akademisi'nin geleceğin tiyatro oyuncularını yetiştireceğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, "İlçedeki çocuk, genç ve özel gereksinimli bireylerin Yenişehir Tiyatro Akademimizdeki eğitimleri aracılığıyla dramanın eğitici ve rahatlatıcı işleviyle tanışmasını ve bu vesileyle geleceğin tiyatro oyuncularını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimiz çerçevesinde anaokulu, ortaöğretim ve lise öğrencileri, yetişkinler ve özel gereksinimli bireylerimizin yaş gruplarına uygun drama eğitimlerimizi haftanın 5 günü düzenlemekteyiz. Eğitimlerimiz sonunda her grubumuz için ayrı ayrı tiyatro oyunları sergileyeceğiz. Bu keyifli çalışmadan dolayı eğitimlerimize katılan vatandaşlarımız ve aileleri çok mutlu oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yenişehir Tiyatro Akademisindeki drama eğitimlerinin Tiyatro ve Drama Eğitmenleri Ali Babat, Özgür Kılıççı, Uğur Erol ve Ayşe Taylan tarafından verileceği belirtildi.