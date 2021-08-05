Yenişehir Üçkuyu Mahallesi Hilar Caddesi yenileniyor

2021 asfalt sezonunda kent merkezinde trafik akışını rahatlatmak için yeni yol, bulvarlar açmaya ve bozulan caddeleri ise yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesi Üçkuyu mahallesinde asfalt ve kaldırımı yıpranan Hilar Caddesinde yol düzenleme çalışmalarına başladı. Ekipler, altyapı çalışmaları kapsamında yol zeminin güçlendirilmesi için 11 bin 250 metreküp yarma, 15 bin 750 metreküp dolgu, 15 bin 840 ton pmat-pmt ve 3 bin ton binder işlemi uygulayacak. Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamladıktan sonra 750 metre uzunluğundaki Hilar Caddesi'ne 2 bin 200 ton aşınma sıcak asfalt sererek yolu vatandaşların hizmetine sunacak.

Ekipler, yenileme çalışmaları kapsamında 4 bin 500 metre bordür ve 4 bin 659 metrekare kaldırım taşı döşeyecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra Hilar Caddesinin orta refüj ile kaldırımlarına 150 ağaç dikecek.