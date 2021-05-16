Yenişehir'de 50 bin ton asfaltlama çalışması için start verildi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecinde ilçede boşalan 27 cadde ve sokaklarda yapılacak olan 50 bin ton sıcak asfalt çalışmasının startını verdi.

Tam kapanma ve Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların daha temiz ve daha konforlu cadde ve sokaklara kavuşması adına aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi 50 bin ton asfalt serimi için de çalışmalarına başladı. Kentin farklı noktalarında sürdürülen asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Kaymakam Beşikci, ilçede 2021 yılı içerisinde 50 bin ton asfaltlama çalışması yapılacağını müjdeledi. Caddelerde yılların verdiği yıpranmışlık, sokaklar ise yapılan altyapı çalışmalarından dolayı ilçeye yakışmayan görüntülerin oluştuğunu belirten Kaymakam Beşikci, "2021 yılı için planladığımız toplam 27 cadde ve sokağımızda 50 bin ton sıcak asfalt çalışmasını tam kapanma ve Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek Kooperatifler Mahallesi, Akkoyunlu 1. ve 4. Sokak, Öğretmenler Sokak, Dicle ve Yeni Sokak'ta sürdürerek start vermiş bulunmaktayız" dedi.

İlk etapta 13 bin ton asfalt serilecek

Hafta başı tamamlanacak bu çalışmaların ardından Kooperatifler Mahallesi'ndeki 2. etapta da Akkoyunlu 2, 3, 5. Sokak, Yenigün 1 ve Tren Yolu Sokak'ta asfalt çalışmalarına başlayarak ilk etapta toplam 10 sokakta 13 bin ton sıcak asfalt çalışmasını tamamlayacaklarını aktaran Kaymakam Beşikci, “Yenişehir ilçemizin en önemli yerlerinden olan bu sokaklar parke taşı mevcuttu. Yılların verdiği yıpranmışlık ve yıllar içerisinde sokaklarda yapılan altyapı çalışmalarından dolayı sokaklardaki parke taşları bozulmuş ve yağışlı mevsimlerde ilçemize ve vatandaşımıza yakışmayacak görüntülere sebebiyet vermemekteydi. Şehrin en yoğun alanlarından biri olan ofis semtindeki bu görüntüyü ortadan kaldırmak, vatandaşımızın daha temiz ve daha konforlu sokaklara kavuşması adına sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Daha temiz, daha konforlu ve daha yaşanılabilir bir Yenişehir için yaptığımız çalışmalarımız tüm belediyecilik alanlarında hız kesmeden devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek olan çalışmalarımızda gerek gösterdikleri sabır gerekse sunmuş olduğu desteklerden dolayı kıymetli hemşerilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.