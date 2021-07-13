Yenişehir'de ‘Bilinçli tüketici, tutumlu öğrenci ‘ kursu

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçe Belediyesi Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) eğitim gören kursiyerlerin çocukları atık materyallerden kalemlik yapıyor.

Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesine bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Gever Nesibe Sultan Aile Destek Merkezi tarafından ilçede bulanan tüketici ve öğrencilere yönelik verilen 'Bilinçli tüketici, tutumlu öğrenci' eğitimleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Verilen nitelikli eğitimler ile öğrencilerin hem meslek edindiklerini hem israf konusunda bilinçlendiklerini belirten Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci "Aile Destek Merkezlerimizden olan Adem-7'de eğitim gören kursiyerlerimizin çocuklarına israf ve tasarruf konusunda geri dönüşüm eğitimleri verilmekte, bu eğitimler kapsamında çocuklarımız atık materyallerden kalemlik yapımı öğrenmektedirler” dedi.

“İlk kitaplar bizden”

Kaymakam Beşikci, Aile Destek Merkezlerinde aynı zamanda kadın kursiyerlere okuma-yazma eğitimleri de verildiğini belirterek,'' Okuma-yazma kurslarımıza katılan kadın kursiyerlerimiz artık okumaya geçtiler. Bu kursiyerlerimize 'İlk kitaplar bizden'' sloganıyla ilk kitaplarını da kendilerine hediye ettik. Amacımız kadın kursiyerlerimize kitap okuma bilincini aşılamaya çalışırken, aynı zamanda kitap okurken çocuklarına doğru örnek olmalarını sağlamaktır. Bu eğitimlerimizin yanı sıra Gever Nesibe Sultan Aile Destek Merkezimizde el sanatları, pastacılık, takı tasarımı, halk oyunları ve daha bir çok kursumuz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kurslarımıza yönelik göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı büyük memnuniyet duymaktayız'' diye konuştu.