Yenişehir'de dinamik denetim devam ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, dinamik denetim modeli kapsamında konu bazlı tematik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Yenişehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla başlatılan dinamik denetim modeli restoran, lokanta kafeterya, tatlıcı, pastane gibi işletmelerde sürüyor. Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri yapmış oldukları denetimlerde işletmelerde korona virüs tedbirlerini titizlikle gözden geçirerek hijyen, gramaj, ürün etiketi, ruhsat ile çalışanların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.

İlçede yapılan denetimler ile ilgili olarak Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini pandemi kurallarına uygun bir şekilde sürdürmelerine önem verdiklerini belirterek, vatandaşların sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla denetimlerin periyodik olarak devam ettiğini söyledi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden tüm vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Beşikci, "İlçe esnafımızın ve vatandaşlarımızın genel anlamda kurallara riayet ettiğini görmek memnuniyet verici. Duyarlılıklarından dolayı tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız" dedi.