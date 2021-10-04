Yenişehir'de eğlenceli ve eğitici sokak

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin minik sahiplerine güvenilir bir ortam sunan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Çocuk Sokağının aynı zamanda sokak oyunları konusunda bir eğitim merkezi olarak da hizmet verdiğini söyledi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi trafiğe kapalı alanda oluşturduğu Çocuk Sokağı ile güvenli bir alanda çocukların düşlerini gerçekleştirebileceği, hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak yetişeceği bir ortam hazırladı. Koperatifler Mahallesi'nde Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Sokağını ziyaret eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, sokaktaki çocuklarla birlikte oyun oynadı. Çocuk Sokağına gelen aileler ile sokak hakkında görüşen Başkan Beşikci, bölgede bir ilke imza atarak trafiğe kapalı bir caddeyi Çocuk Sokağına dönüştürdüklerini belirterek, "Çocuk Sokağı Projemiz ile ilçemizde trafiğe kapalı olan caddemizi çocuklarımız için özel tasarladık. Bölgemizde bir ilk olan Çocuk Sokağı projemiz ile çocuklarımızın gelişimine ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmaktayız. Çocuklarımızın düşlerini gerçekleştirdikleri sokağımızda sosyal, zihinsel ve dil gelişimlerine katkı sağlayan oyunlarla becerilerini geliştirip takım bilinci, empati kurma, işbirliği yapma, koordinasyon sağlama, stratejik düşünebilme gibi nitelikleri de kazanabilmektedirler" dedi.

Çocukları için böylesi bir alan oluşturan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'ye teşekkür eden vatandaşlar ise oluşturulan çok güvenli Çocuk Sokağında, çocuklarının hareket ederek enerjilerini boşalttıklarını söyledi.