Yenişehir'de eş zamanlı korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge ile ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen korona virüs denetimi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde de gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin kontrolünde ilçede gerçekleştirilen denetimlere polis ve zabıta ekipleri katıldı. Denetimlerde Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği kontrol edildi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park, piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetlendiğini söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bulaşıcı hastalık ile mücadelenin devam ettiğini belirten Kaymakam Beşikci, "Korona virüs salgınına karşı ülkemiz başarılı bir mücadele yürütmüştür. Ülke olarak çeşitli tedbirler aldık, kurallar koyduk ve uygulamaya çalıştık. Geldiğimiz noktada bu süreç ama henüz bitmiş değil. ‘Salgın bitti normal hayatımızda dönelim, herkes istediği gibi hareket etsin' deme noktasında değiliz. İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun belirlemiş olduğu kurallara mutlaka uymalıyız ve sosyal mesafemizi korumalıyız" dedi.