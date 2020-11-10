Yenişehir'de gıda denetimi

Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında her alanda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, kent genelinde market, bakkal ve şarküterilerde denetim gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sabahın erken saatlerinde başlatılan denetimlerde, İş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanım tarihleri kontrol edildi. Denetimler ile ilgili açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçede vatandaşların sağlığını ön planda tutmak amacıyla denetimler yapıldığını söyledi. Kaymakam Beşikci, “Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için gıda denetim ekiplerimiz tüm ilçede denetimlerini gece gündüz sürdürmektedirler. Ekiplerimiz tarafından pandemi süresince, toplam bin 38 denetim yapılmıştır. Bu denetimlerde iş yeri açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizliğinden, ambalajlı ürünlerin son kullanım tarihleri gibi birçok başlıkta denetimler yapılarak, sosyal mesafe, temizlik ve hijyen konularında ise uyarılarda bulunulmaktadır” dedi.