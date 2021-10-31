Yenişehir'de gramaj denetimi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından pide fırınlarına yönelik ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

Halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimleri aralıksız bir şekilde sürdüren Yenişehir Belediyesi ilçede bulunan ekmek fırınlarında gramaj, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin ilçede fahiş fiyat ve hileli satışlara geçit verilmemesi talimatı ile günlük periyodik bir şekilde denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetimlerde ilk olarak iş yeri açma ruhsatlarını inceledi. Temizlikten gramaja, imalat araç-gereçlerinden satış ve sunuma varıncaya kadar çok geniş kapsamlı yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, bazı imalathanelere uyarıda bulundu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci vatandaşların sağlıklı gıda tüketiminin öncelikli amaçları olduğu belirtilerek, söz konusu denetimlere periyodik aralıklarla devam edileceğini kaydetti. Başkan Beşikci, “Başta ekmek olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinin sıkı denetime alınması yönündeki hassasiyetimizi kararlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Gramaj eksikliği ve fiyat tarifesi gibi konularda da mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkında ekiplerimiz gerekli uyarılarda bulunarak durum tespit tutanağı tutmaktadırlar” dedi.