Yenişehir'de hizmetler ortak akıl anlayışıyla

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde alışveriş merkezini ziyaret eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Murat Beşikci, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte ofis semtinde olan ofis alışveriş merkezini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Beşikci, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Beşikci, talep ve sorunların çözümü, vatandaş odaklı projeleri gerçekleştirmek için esnaf ve vatandaşla bir arada olduklarını ve sorunların ortak akıl anlayışıyla çözüldüğünü kaydetti.

İlçesinde yapılan hizmetleri esnaf ve vatandaş ile paylaşan Kaymakam Beşikci, 2022 yılı için belirlenmiş olan hedefleri de esnafa aktardı. Beşikci, “Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Yenişehir ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Sizlerin vermiş olduğu desteklerle çalışmalarımız artarak devam edecektir” dedi.