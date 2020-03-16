Yenişehir'de ibadethaneler dezenfekte edildi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki ibadethaneler, korona virüs tehdidine karşı dezenfekte edildi.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemleri artırıldı. Yenişehir Belediyesi de bu kapsamda ilçedeki ibadethanelerde korona virüse karşı dezenfekte çalışması başlattı. Korona virüsün tespit edildiği ilk günden itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğünce özel olarak kurulan 10 kişilik ekip ve ibadethane temizlik aracı ile dezenfekte çalışması yürüttü.

“Paniğe gerek yok, tedbirler alınıyor”

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi olarak korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından durumu ciddiye alarak, çalışmalar titizlikle yürütmeye başladıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, “Bu anlamda belediye olarak özellikle ilçemizdeki toplu yaşam alanlarında dezenfektan çalışmaları kapsamında ibadethanelerde virüse karşı tedbir amaçlı temizlik yaptık. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsunlar, korona virüsüne karşı her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Paniğe kapılacak bir durum yok” dedi.