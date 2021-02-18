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Yenişehir'de kar temizliği

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, ilçeye bağlı 42 mahalle ve ana caddelerde vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ile yol açma çalışmasını dün geceden bu ayana aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, ilçeye bağlı 42 mahalle ve ana caddelerde vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ile yol açma çalışmasını dün geceden bu ayana aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


Diyarbakır'da önceki akşam başlayan kar yağışıyla birlikte harekete geçen merkez Yenişehir Belediyesi, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı adeta seferber oldu. Yapılan çalışmaların 24 saat esaslı olduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sahada hazır durumda olmaya devam edeceklerini söyledi. Beşikci, "Ulaşım yollarını sürekli açık tutmak için yol açma çalışmalarının yanı sıra merkez ve kırsal mahallelerimizde ekiplerimiz kar temizleme çalışmaları yapıyor. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi sürekli bir şekilde almaktayız. İlçemizde yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde 24 saat esaslı vardiyalı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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