Yenişehir'de karla mücadele başlatıldı

Yenişehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde yaya ve araç trafiğini rahatlatmak amacıyla kar yağışıyla birlikte tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerinin sahada karla mücadele verdiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, yılın ilk karının yağmasının ardından vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin sahaya intikal ettiğini kaydetti. Beşikci, “İlçemiz genelinde gerekli tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalara kar yağışı süresince devam edeceklerdir. Vatandaşlarımızdan ulaşım araçlarına kar lastiği takmalarını, araç antifrizlerini kontrol etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını ve araçlarında zincir bulundurmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güvenliği için çalışmaya devam edecektir" dedi.