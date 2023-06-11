Yenişehir'de Kur'an kursunda 300 öğrenci mezun oldu

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen 4-6 yaş grubundaki Kur'an kursunda 300 öğrenci mezun oldu.

Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir İlçe Müftülüğüne bağlı olan Şehitlik Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Gençlik ve Kültür Merkezi'nde eğitim gören 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik yılsonu şenliği düzenlendi. Öğrencilerin Kur'an'ı öğrenmelerine vesile olduklarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, "İlçe Müftülüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz yılsonu şenliğimiz ile 300 Kur'an kursu öğrencimiz mezun oldu. Aileleri kadar bizler de çok gururlandık. Kur'an-ı öğrenmelerine vesile olduğumuzdan dolayı da memnuniyet duyduk. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar Kur'an eğitimini desteklemeye devam edeceğiz. Kur'an-ı öğrenmek için büyük bir gayret içine giren minik öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu kutlu eğitimi veren öğretmenlerimizle birlikte daha fazla öğrencinin Kur'an öğrenmesi için eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi Yenişehir Belediyesi Nev Bahçe Parkı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şenlik, şiir okuma, zeybek gösterisi, Diyarbakır yöresi halk oyunları ve yüz boyama etkinliklerinin ardından kep töreni ile son buldu. Törene Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, Yenişehir İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Şafi Bilik, 300 öğrenci ve aileleri katıldı.