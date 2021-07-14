Yenişehir'de Kurban bayramı denetemi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi, market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kurban Bayramı öncesi satışı yüksek olan ürünlere yönelik denetimlerini sıklaştıran Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerini denetlerken bayramlarda çocuk ve gençlerin yaralanmasına neden olan maytap, çatapat gibi patlayıcı ve parlayıcı maddeler ile boncuk atan oyuncak silahların satışını yapan iş yerlerine de uyarılarda bulundu.

İmalathaneler denetleniyor

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile rutin bir şekilde sürdürülen denetimlerini Kurban Bayramı nedeniyle sıklaştıran zabıta ekipleri, marketlerde daha çok şekerleme ürünleri ile et ve et ürünlerinin reyonlarında denetimlerini yoğunlaştırarak Kurban Bayramı'nda satış popülasyonu fazla olan tatlı ürünlerine de yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri tatlı imalathanelerde üretim aşaması, çalışanların maske, kılık kıyafeti, deponun hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlıda kullanılan ürünler sıkı bir şekilde kontrol etti. Bulunan eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında iş yeri yetkilileri uyarıldı.

Vatandaşlar tarihi geçmiş ürünler konusunda uyarıldı

Öte yandan zabıta ekipleri, vatandaşları bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ile tatlı alımı konusunda uyardı. Bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.