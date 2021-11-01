Yenişehir'de ‘nev bahçe' için ilk adım atıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından Üçkuyu Mahallesi'nde 30 bin metrekare alan üzerine, içerisinde organik ürün üretim binası, tarım hobi bahçesi, satış büfeleri, meyve bahçeleri ve ekolojik bina bulunan 'Nev Bahçe' projesi hayata geçirildi.

Üçkuyu Mahellesi'nde organik tarıma vatandaşları teşvik etmek ve üretimde öncü olmak amacıyla bölgede örnek olacak Nev Bahçe Projesinin kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci Nev Bahçe projesinde doğal tarım ilkeleri uygulanarak, ata tohumlarından üretilen fidelerle organik sebze ve meyve yetiştirileceğini söyledi. Nev Bahçe Projesi ile aynı zamanda ilçede dayanışmanın en güzel örneğinin sergileneceğini belirten Kaymakam Beşikci, "Bu projemizde vatandaşlarımız organik üretimin her aşamasında yer alacak ve elde etmiş olduğu ürünlerin de satışını yapabilecektir. Nev Bahçemizde tarım hobi bahçesi, yöresel yemek mutfağı, kesme çiçek üretim serası, üretim tesisi, meyve ve sebze bahçeleri, piknik alanları, kadın kooperatifleri satış büfeleri, kendi elektriğini üretebilen, yeşil çatılı, çevre dostu ve teknolojik altyapıya sahip ekolojik bina yer alacaktır. İlçemize yeni bir soluk getirecek olan Nev Bahçemiz ile köye özlem duyan vatandaşlarımızın özlemlerini gidermiş olacağız" dedi.