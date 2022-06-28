Yenişehir'de park ve bahçelerde bakım

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede park ve bahçelerde devam eden bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yaz aylarında daha konforlu vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışmalarına hız verildiği belirtildi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, “Yenişehir ilçemizde merkez ve kırsal olmak üzere toplam 42 mahallemiz bulunmaktadır. Bu mahallelerimizdeki parklarımızın içerisinde çocuklarımızın diledikleri kadar eğlenebilecekleri güvenli oyun grupları, spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için fitness aletleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile mevsimimize uygun bitki ve ağaçlarımız bulunmaktadır. Park ve bahçeler müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak bu parklarımızda bakım, onarım, sulama, boyama, yumuşak zemin ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Yaz aylarının başlamasıyla da bu çalışmalara hız verildi'' dedi.

İlçeye üç yeni parkın yapılacağının müjdesini veren Başkan Beşikci, ‘'İlçemizin çehresini daha da güzelleştirebilmek adına ilçemizde üç yeni park daha inşa edeceğiz. Bu parklarımızdan Çocuk Yaşam Parkımız ile Nev Parkımız henüz ihale aşamasındalar. Dokuzçeltik Mahallemizde inşa edeceğimiz Lavanta Parkımızın yapımına ise bayramdan sonra başlayacağız. Şimdiden parklarımızın ilçemize ve özellikle de çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerine yer verildi.