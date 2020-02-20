Yenişehir'de parklar yenileniyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parklarda yenileme ve düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları doğrultusunda ilçede bulunan tüm parklarda başlatılan bakım, onarım, ağaç budama, fidan ekimi, aydınlatma sistemini yenileme çalışmaları sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda yeni ağaçların dikimini gerçekleştirilerek, Yenişehir ilçesinde yeşil alanları arttırıp, mevcut ağaçların bakımına büyük özen gösterip aydınlatma sistemlerini de yenileniyor.