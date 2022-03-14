Yenişehir'de ücretsiz tiyatro şenliği başladı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü daha önce tiyatroya hiç gitmemiş ve tiyatroyu seven çocuklar için beş haftalık ücretsiz tiyatro şenliği başlattı.

Yenişehir İlçe Belediyesine bağlı Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde beş hafta sonu sürecek olan ücretsiz tiyatro şenliği 'Öncü Çocuk Vitamingiller' oyunu ile başladı. Ücretsiz tiyatro şenliği ile ilgili bilgi veren Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tiyatro izleyen bir çocuğun çevresinde gördüğü olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazandığını belirterek ''İlçemizde bugüne kadar hiç tiyatroyla tanışmamış öğrencilerimize yönelik başlatmış olduğumuz tiyatro şenliğimiz ile farklı kültürleri, farklı bakış açısına sahip olabilmeyi, sanatın ve sanatçının önemini, dekorasyonundan ışık şefine kadar tiyatro gösterimine emek verenler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı öğretmeyi amaçlıyoruz. Şenliğimizin ilk gününde gösterimimize çocuklarını buluşturan ebeveynlerimiz arasında hiç tiyatroya gitmeyen annelerimiz ve babalarımız da vardı. Onları da tiyatromuzda ağırladık. Beş hafta sonu sürecek olan tiyatro şenliğimize şimdiden emeği geçeceklerden Allah razı olsun, tüm tiyatro sever çocuklarımızı şenliğimize davet ediyorum” dedi.

Öncü Çocuk Tiyatro'su kurucusu Çetin Öncü ise, ''Öncü Çocuk Gösteri ve Sahne Sanatları olarak 10. yılımıza girdiğimiz bu yılda tiyatroya başladığımız ilk günkü heyecanla çocuk kalplere dokunmak onları tiyatronun büyülü dünyasıyla tanıştırmak için durmadan çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Çünkü çocuk oyunla öğrenir ve izlediği oyun belki de hayatına yön verir. Bu yüzden tüm oyunlarımızı psikolog ve pedagog onayından geçtikten sonra sergilemeye özelikle dikkat ediyoruz. Öncü Çocuk Gösteri ve Sahne Sanatları olarak hazırladığımız Vitamingiller adlı 4 kişilik oyunumuz 3-10 yaş arası çocuklara hitap eden danslı ve müzikli bir çocuk tiyatrosu. Oyunumuzun amacı çocuklara meyvelerin ve sebzelerin hangi vitaminlere sahip olduğunu ve bu vitaminlerin insanlara ne gibi faydalar sağladığını eğlenceli bir şekilde anlatmak‘' diye konuştu.