Yenişehir'de üretici ve muhtarlara destekleme eğitimi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üreticilere ve muhtarlara yönelik olarak ‘Kırsal Kalkınma Çalıştayı' düzenlendi.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla ilçede bulunan üreticilere ve muhtarlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Yenişehir İlçe Belediyesi Konferans salonunda Mezopotamya Kalkınma ve Proje Danışmanlık Ajansı (MKA) tarafından verilen bilgilendirme programına Yenişehir Belediye başkan yardımcıları, Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman Iskenderoğlu, MKA Bölge Genel Koordinatörü Tahir Babat, MKA Ajansı Bölge Koordinatörü Saliha Hanar, ilçe muhtarları ile üreticiler katıldı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından MKA Ajansı Bölge Koordinatörü Saliha Hanar üretici ve muhtarlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.