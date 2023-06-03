Yenişehir'de yaz spor kursları başladı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi çocuk, genç ve yetişkinlerin de faydalanabileceği 16 branşta ücretsiz yaz spor kurslarını başlattı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Şehitlik Spor Kompleksi, Sur Gençlik Merkezi ve Seyrantepe Spor Salonunda gençler ve çocuklar için voleybol, yüzme, halk oyunları, futbol, satranç, basketbol, jimnastik, plates, step aerobik, atletizm, yakın savunma, dart, kickboks, dağcılık, taekwondo olmak üzere 16 branşta kurs açıldı. Vatandaşların sporu bir hayat biçimi hâaine getirebilmeleri amacıyla yaz döneminde spor kurslarını başlattıklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ücretsiz olarak başlattıkları kurslardaki eğitimlerde başarılı ve yetenekli olan vatandaşları ayrıca destekleyeceklerini söyledi.

Yaz Spor Okullarındaki eğitimler sonucunda başarılı ve yetenekli vatandaşların, yetenekli oldukları branşlarda yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanmaları konusunda da desteklerini esirgemeyeceklerini ifade eden Beşikci, “Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüteceğimiz çalışmalarımızda spor branşlarında başarılı olan yetenekli sporcularımızın lisanslarını çıkartıp, askeri polis okulları, spor liseleri ve beden eğitimi bölümleri sınavlarına da hazırlayacağız. Bu çerçevede geçen kış düzenlemiş olduğumuz Kış Spor Okullarımızda da birçok lisanslı sporcu yetiştirmiştik” diye konuştu.