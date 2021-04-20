Yenişehir'de yeni imar yollarında inceleme

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci ilçede yapımı devam eden yeni imar yollarında incelemelerde bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yeni imar yollarının yapımı ile şehir içi ulaşım ağını rahatlatmak adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Yenişehir Belediyesi ilçede bu kez 20 kilometre yeni imar yolu yapıyor. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci ilçede yeni yerleşim yerlerinin oluşmasıyla birlikte, vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde yeni imar yolları açtıklarını söyledi.

“Gelişime katkı sağlıyoruz”

Üçkuyu Mahallesi Fuar Merkezi civarında bulunan yeni imar yollarında incelemede bulunan Başkan Beşikci, "Gelişime açık, tercih edilen bir bölge olan Yenişehir ilçemizin bazı mahallelerinde yapılaşma hızla artış gösteriyor. Belediye olarak yeni imar yollarını açarak gelişime katkı sağlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokakta hizmetler gerçekleştiriliyor. Yeni imar yollarının yanı sıra daha önce yerleşim olmasına rağmen hiç yolu olmayan bölgelerde de yeni yolların açıldı. Yapılan çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 2021 yılı içerisinde 20 kilometre imar yolu açmayı planlıyoruz. 2020 yılında da açtığımız yollarla birlikte Yenişehir ilçemizde ilk kez 2 yılda 40 kilometre yeni imar yolunun açılmış olacak" dedi.