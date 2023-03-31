Yenişehir'den amatör spor kulüplerine destek

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi toplantı salonunda Amatör spor kulüplerine malzeme desteği programı düzenlendi. Malzeme yardımı öncesi açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, “Belediye olarak hem sportif faaliyetlerimizle hem de kültür ve sanat faaliyetlerimize geçmişin acısını çıkarırcasına büyük bir ivmeyle start verdik. Bu kapsamda da bugün belediye olarak gerçekleştirdiğimiz bir destek kampanyasını daha başlattık. İnşallah spor kulüplerimizden, amatör spor kulüplerimizden olumlu geri dönüşleri aldıkça bizler destek olup sizlerden de başarıyı gördükçe bu desteklerimizi arttırarak devam edeceğiz. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü olarak da Diyarbakırlı kardeşlerimize amatör spor dallarında desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Çok önemli bir kamu görevini icra etmiş oluyorsunuz”

Amatör spor kulüplerinin önemli bir kamu görevi yürüttüğünü belirten Kaymakam Beşikci, “Profesyonel spor hayatının yeşerdiği, özellikle Diyarbakırlı kardeşlerimizin profesyonel spor hayatına adım atacağı ilk mecra amatör spor kulüpleri. Sizler de yapmış olduğunuz faaliyetler nedeniyle aslında çok önemli bir kamu görevini icra etmiş oluyorsunuz. Diyarbakırlı gençlerimize sahip çıkıyorsunuz, gençlerimizin gelişimine katkı sunuyorsunuz ama bir yandan da gerçekten amatör bir kulüp olarak ayakta kalmak buradaki giderleri sübvanse edebilmek sizlere açısından oldukça zor bunun da farkındayız. Bu zorluğu aşabilmeniz adına bizim için ilk destek paketimiz bugün inşallah dediğim gibi olumlu geri dönüşleri de gördükçe bütçe imkanlarımız ölçüsünde amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Beşikçi, amatör spor kulüplerine malzeme yardımlarını teslim ederken, Fiskaya Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Şentürk, Kaymakam Beşikci'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Amatör Sporlar Federasyon Başkan Remzi Dayan, “Belediyemiz gençlerimizi bir araya getirip sosyal hayata katıyor. Kaymakamımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Programa, Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Seyrantepe Gençlik Spor , Fiskaya Gençlik Spor Kulübü ve Ertaş Spor Kulübü yöneticileri ve çok sayıda sporcu katıldı.