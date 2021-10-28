Yenişehir'e bir ödül daha

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği'nce düzenlenen 'Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Uygulama Yarışması'nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile ödüle layık görüldü.

Yenişehir ilçesinde bir birinden farklı projeleri hayata geçiren Kaymakam ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 551 belediyenin katılım sağladığı 'Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri', 'Kalıcı Önlemler' ve '22 Eylül Arabasız Gün' kıstaslarını yerine getirerek Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülünün ardından bu kez Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Uygulama Yarışması'nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile bir ödül daha aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımları ile gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'na katılan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi olarak Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile ödüle layık görüldü. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, belediye başkanları ve meclis üyeleri yer aldı.

Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile ödüle layık görülen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci ödülünü, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç'un elinden aldı.