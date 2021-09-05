Yenişehir'e meyve ve sebze bahçeleri

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı organik tarıma vatandaşları teşvik etmek ve üretimde öncü olmak amacıyla 30 bin metrekare alana meyve ve sebze bahçeleri yapıyor.

Organik ürünlerin üretilip, satışının yapılabileceği Nev Bahçe projesini Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesinde hayata geçirecek olan Yenişehir Belediyesi aynı zamanda sosyal belediyeciliğin ve kent dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergileyecek. Nev Bahçe projesinde doğal tarım ilkeleri uygulanarak, ata tohumlarından üretilen fidelerle organik sebze ve meyve yetiştirileceğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, üretimin yanında aynı zamanda organik ürün tüketiminin insan sağlığı açısından olumlu etkileri olduğunu söyledi. Başkan Beşikci, “Sağlıklı beslenmenin insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde olumlu etkileri araştırmalarla da desteklenmişken, bizler de vatandaşlarımızın organik üretiminin her aşamasında yer almasını ve elde edilen ürünlerin de satışının yapılması amacıyla Üçkuyu Mahallemizde 30 bin metrekare alanda Nev Bahçe Parkı projemizi hayata geçireceğiz. Parkımızda tarım hobi bahçesi, yöresel yemek mutfağı, kesme çiçek üretim serası, üretim tesisi, meyve ve sebze bahçeleri, piknik alanları, Kadın Kooperatifleri satış büfeleri yer alacaktır. İlçeye yeni bir soluk getireceğiz ve köye özlem duyan vatandaşlarımızın özlemlerini gidermiş olacağız" dedi.

Öte yandan Yenişehir Belediyesi tarafından kurulacak olan Nev Bahçe projesinde kendi elektriğini üretebilen, yeşil çatılı, çevre dostu ve teknolojik altyapıya sahip Ekolojik Bina da inşa edileceği öğrenildi.