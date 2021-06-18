Yenişehir'e yeni eğitim merkezi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezinde kadınlara farklı branşlarda eğitim veriliyor. Eğitim merkezinde ayrıca kırsal mahallelerde oturan ve hiç sinemaya gitmeyen çocuklar da sinemayla tanıştırılıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayan Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezinde eğitim alan kadınlar atık materyalleri değerlendirerek ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Kaymakam Beşikci, Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezi kompleksinde Aile Destek Merkezi (ADEM) eğitmenleri tarafından 17 derslik içerisinde birçok eğitim verildiğini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Merkezimizde ayrıca 54 kişilik cep sineması da bulunmakta bu cep sinemalarımızda eğitimlerimizin yanı sıra kırsal mahallelerimizden getirdiğimiz öğrencilerimizi de sinemayla tanıştırmaktayız. ADEM eğitmenlerimizce çocuklarımıza bale salonunda bale dersleri, müzik sınıfında bağlama, piyano ve saz dersleri, deri atölyesinde kadınlara ham deriden kemer, tablo, hediyelik eşya ve atık materyallerden petchwork çanta yapımı öğretilmekte, bilgisayar sınıfında 13 yaş ve üzeri çocuklar için grafik tasarım kursu, yiyecek atölyesinde dünya mutfağı başta olmak üzere yiyecek tarifleri ve teorik eğitimler, Kur'an-ı Kerim kursu, kuaförlük atölyesi, okuma-yazma sınıfı, el sanatları atölyesi, fitness salonu, kütüphane, konferans salonu, çocuk bakım ve oyun odası bulunmaktadır. Giyim atölyelerimizde, 'Biz de çöp yok, kırkyama yapıyoruz' anlayışıyla kursiyerlerin evlerinden getirdikleri atık ve kullanılmayan giyim eşyalarını değerlendiriyoruz. Resim atölyesinde dekoratif ahşap süsleme ve takı tasarım eğitimlerini alan kursiyerler isterlerse kendi tasarladıkları takıların satışını yapabiliyorlar” dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezin alınan eğitimlerin ardından kursiyerlerin aldıkları sertifikalar ile usta öğretici olarak çalışabilecekleri imkanlarında sağlandığını anlatarak, sertifikasını alan öğrencilerin Sanayi Meslek Yüksekokulunda usta öğretici olabildiklerini sözlerine ekledi.

Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezinde eğitime katılan kadınlar, merkez bünyesinde bulunan Hanımevi Millet Kıraathanesinde çay saati etkinliği düzenleyerek, ders aralarında dinlenme imkanı yakalıyor.