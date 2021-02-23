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Yenişehir'e yeni imar yolları

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, yeni imar yollarının yapımı ile ilçede şehir içi ulaşım ağını rahatlatmak adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, yeni imar yollarının yapımı ile ilçede şehir içi ulaşım ağını rahatlatmak adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri artan nüfusla orantılı olarak yeni yerleşim yerlerinin de oluşmasıyla birlikte, vatandaşlardan gelen talepler ve yapılan planlar çerçevesinde yeni imar yollarını açıyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile Yenişehir ilçesi ve kırsal bölgelerinde bulunan mahallelere yeni imar yolları açılarak ilçe genişletilmeye ve modernleştirilmeye devam ediliyor.



İmar yolları büyümeye katkı sağlıyor


Açılan yeni imar yollarının mahallelerin gelişmesi ve konutlaşma açısından da büyümesine olanak sağladığını belirten Kaymakam Beşikci, “Gelişime açık, tercih edilen bir bölge olan Yenişehir ilçemizin bazı mahallelerinde yapılaşma hızla artış gösteriyor. Belediye olarak yeni imar yollarını açarak gelişime katkı sağlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokakta hizmetler gerçekleştiriliyor. Yeni imar yollarının yanı sıra daha önce yerleşim olmasına rağmen hiç yolu olmayan bölgelerde de yeni yollarımızı açıyoruz. Yapılan çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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