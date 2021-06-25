Yenişehirli gençlerin yeni mekanı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, içerisinde kütüphane ve sosyal alanların yer aldığı gençlik merkezi gençlerin Yenişehirli gençlerin en uğrak mekanı haline geldi. Gençler için uygun tasarlanan Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezinde eğitim alanları, kütüphane ve oyun alanları yer alıyor.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede bulunan Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezini ziyaret ederek, Yenişehirli gençlerle bir araya geldi. Sosyal alanların yer aldığı gençlik merkezinde Başkan Beşikci gençlerle hem çay içti hem de masa tenisi ve playstation oynadı. Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede yaptırılan 4 katlı Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezini ziyaret ederek, merkezde bulunan gençlerle bir araya geldi.

Tüm gençler faydalanabilir

Modern çalışma ortamıyla gençlere çağdaş bir etkinlik ortamı sunduklarını belirten Başkan Beşikci, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik her türlü aktivite yapmaları için oluşturduğumuz gençlik merkezinde ilçedeki tüm gençler faydalanabilmek olduğunu aktardı. Oluşturulan 110 kişilik kütüphanede öğrencilerin sınavlara hazırlandığını anlatan Beşikci, “Gençlik merkezimiz kütüphanesinde 600 farklı kaynak kitabımız bulunmaktadır. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik her türlü aktivite yapmaları için playstation, masa tenisi, kitap okuma köşesi ve bölgemizin ilk dijital kütüphanesini bulunmaktadır. Gençlerimiz bu merkezlerimizde elektronik kitap okuyucuları ile daha önceden yüklenmiş soru bankalarındaki testleri elektronik çözecek, kitaplarını okumaktadırlar. Ayrıca gençlik merkezimizde gençlerimizin bir arada oturup muhabbet edecekleri alanlarımızda ücretsiz çay, kahve, pasta ve kurabiye gibi ikramlarımızda yapılmaktadır” şeklinde konuştu.