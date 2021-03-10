Yenişehirli kadınlara Eğil gezisi

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi ilçede kültürel ve sosyal bir çok yeni projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesinde ikamet eden 30 kadın, ilçe belediyesi sayesinde Eğil ilçesinde bulunan hobbit evlerini gezerek tekneye bindirildi. Yenişehir Belediyesi Kadın Aile Destek Müdürlüğü tarafından düzenlen proğram ile ilgili Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen proğramlar kapsamında gelen talepler doğrultusunda bulundukları ikametleri dışında hiçbir yere gitme fırsatı bulamayan dezavantajlı kadınlara yönelik bir dizi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız kapsamında kendi imkanları ile farklı bölgeleri gezip göremeyen kadınlarımıza yönelik bir etkinlik düzenlendi. Bu tür etkinliklerimiz ile ilçede bulunan kadınlarımızın sosyalleşmelerini sağlayıp, gerek istihdam edilmelerine, gerekse yeni girişimci olmalarına katkı sağlamak istiyoruz'' dedi.

İlk kez Eğil ilçesine geldiğini ve ilk kez tekneye bindiğini belirten Aziziye Mahalle sakinlerinden Gülten Bitter Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesinin kadınlara yönelik hayata geçirmiş olduğu projeler'den bir hayli umutlu olduğunu söyleyerek, '"Bizlere bu imkanı sağlayan belediye başkanımızdan Allah razı olsun. İlk kez buraları gördüm ve ilk kez tekneye bindim. Her şey için kendilerine çok teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.