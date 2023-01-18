Yenişehirli sporcular çeyrek finalde

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Akademisi sporcuları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte düzenlediği 2023-2024 Minik Yıldızlar Ortaokullar Arası Masa Tenisi İl Turnuvası'nda ilk dörde girerek çeyrek finale yükseldi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Köşkler Spor Kompleksi'nde düzenlenen 2023-2024 Minik Yıldızlar Ortaokullar Arası Masa Tenisi İl Turnuvası'na katılan 14 okul arasından ilk dörde giren Yenişehir Belediyesi Spor Akademisi sporcuları Davut Kara ve İshak Alsandık final için yarışacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediyesi Spor Koordinatörü İbrahim Ertaş, “Yaz ve Kış Spor Okullarımızda yetişen sporcularımız ile birlikte Minik Yıldızlar Ortaokullar Arası Masa Tenisi İl Turnuvası seçmelerinde çeyrek finale kaldık. Çeyrek finale kalan sporcularımız Davut Kara ve İshak Alsandık final için yarışacak. Ayrıca sporcularımız 3'üncülük kupa ve madalyasını almayı garantilediler. Azimleri ve disiplinli çalışmaları ile başarı elde eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bize ve sporculara olan desteklerinden ötürü de Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikci'ye de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.