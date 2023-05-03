Yenişehirli sporcular Kapadokya turunda

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, farklı spor dallarında üstün başarı sağlayan belediye sporcularını Kapadokya'ya götürdü.

Nevşehir Kapadokya, Ürgüp, Avanos ve Göreme gibi turistik açıdan önemli yerleri görme imkanı bulan Yenişehirli 45 sporcu ile 5 eğitmen, üç gün süren gezide keyifli anlar yaşadı.

Yaşanan deprem felaketinden etkilenen Sporcuların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen programda Yenişehirli sporcular, yer altı şehirleri, çanak çömlek atölyeleri, taş işlemeleri, peri bacaları gibi turistik alanları gezdi.

Sporculara yönelik yapılan gezi programı ile ilgili konuşan Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, “Bir çok branşta ilçemizi temsil ederek başarılara imza atan sporcularımız ile gezi ve tatil imkanı bulamayan sporcu çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artırmak adına bu tarz etkinliklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Geziye katılan sporculardan Ecem Naz Ertaş, tarihi ve kültürel yerleri çok sevdiğini belirterek, “Peri bacalarını ve muazzam yer altı şehirlerini ilk kez görme fırsatımız oldu. Her yıl böyle etkinliklerin düzenlenmesi istiyoruz bu etkinlikler biz sporcu arkadaşlarımızı çok mutlu edecektir” ifadelerinde bulundu.