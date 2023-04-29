Yer altı çarşısında yenileme çalışmaları

Fen İşleri Daire Başkanlığı, uzun yıllardır görüntü kirliliğine yol açan Ofis yer altı çarşısının girişinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, çarşı girişinde kırılan, dökülen ve bozulan mermerlerin söküm işlerini yaparak tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor. Proje çerçevesinde merdiven basamaklar, mermer girişler, bazalt kaplama yapılarak korkuluklar boyanacak ve giriş kısımlarının çatıları yenilenerek daha modern bir hale getirilecek.