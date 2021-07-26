Yer altı çöp konteynırları artırılacak

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yer altında bulunan çöp konteynırların sayılarını arttırıp mevcut konteynırların ise bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, artan hava sıcaklıkları nedeniyle oluşacak çöp kokularının ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yenişehir ilçesinde yer altında bulunan ve 2 bin 200 litre kapasiteli yer altı çöp konteynerlerinin sayılarını artırmak ve mevcut konteynerlerin bakım ve onarımlarını tamamlamak için Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile harekete geçen ekipler ilk olarak mevcut yer altında bulunan tüm çöp konteynırların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan yer altı çöp konteynırlarının bakım ve onarımı tamamlandığında ilçede yeni belirlenecek noktalara 2 bin 200 litre kapasiteli yer altı çöp konteynırların bırakılacağı belirtildi. Temizlik konusunda ilçenin her noktasında ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, klasik çöp konteynerlerinin yanı sıra çevrede yoğunluğun bulunduğu alanlarda görüntü kirliliği ve kötü kokuları gidermek adına oluşturulan yer altı çöp konteynırlarının sayılarını artırmak ve mevcut bulunanların bakım ve onarımlarını tamamlamak adına çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.