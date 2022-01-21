İhlas Haber Ajansı

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Yerde buldukları kartla pişkin pişkin alışveriş yapan şahısları sosyal medya ele verdi

Diyarbakır’da, akıl almaz bir olay yaşandı.

Diyarbakır'da, akıl almaz bir olay yaşandı. Bir vatandaşın cebinden düşürdüğü kartı alan üç şüpheli, alışveriş yaptıktan sonra araçlarına benzin


istasyonundan da yakıt yükledi. 3 şüphelinin pişkin tavırları kameraya yansıdı. Şüphelilerin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca, yakayı ele verdiler.


Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Çoha isimli vatandaş, kredi kartını düşürdü. Çoha, cebindeki kartı düşürdüğünü fark edince aramaya başladı. Çoha, kartını ararken, 15 dakika sonra ardı ardına kullanım mesajları aldı. Çoha, kartının başkaları tarafından kullanıldığını öğrenince karakola giderek şikayette bulundu. Yerde buldukları kart ile ayakkabı ve çeşitli alışverişler yapan şahısların, en sonunda araçlarına yakıt almak için bir petrol ofisine gittiği ortaya çıktı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. 2 kadın 1 erkek olduğu öğrenilen şahısların rahat tavırları ise pes dedirtti. Temassız ödemeyle şifresiz 3 bin 200 TL kullanım yapan şahıslar, sosyal medyada gündem oldu.



Sosyal medya fenomenliği ele verdi


Güvenlik kameralarının sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte, 16 yaşındaki Z.B., 18 yaşındaki K.H. ve 17 yaşındaki Y.Ç.'nin, sosyal medyada içerik üretici videolarla fenomen olduğu ortaya çıktı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şahısların düzenlenen operasyon ile gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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