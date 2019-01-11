İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yere düşen tüfek bir hayata mal oldu

Diyarbakır’da bir kişi, kamyondan eşyalarla birlikte indirdiği tüfeğin yere düşüp ateş alması sonucu boğazından yaralandı.

Diyarbakır'da bir kişi, kamyondan eşyalarla birlikte indirdiği tüfeğin yere düşüp ateş alması sonucu boğazından yaralandı. Yaralanan adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik Mahallesi İlçe Otogarı civarındaki bir toptancı dükkanında yaşandı. İddiaya göre, iş yeri sakinleri, 06 BS 9607 plakalı kamyondan mal indirmeye başladı. Bu sırada çalışanlardan biri, kamyonda bulunan tüfeği de alıp iş yerine götürmek istedi. Kamyonun önünde düşen tüfeğin ateş alması sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi boğazından yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Boğazından yaralanan vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay yerine gelen güvenlik güçleri, iş yerinin önünü şeritle kapatarak etraftaki vatandaşların girmesini önledi. Olay yerin inceleme ekipleri, bölgede delil çalışması yaptı.


Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.