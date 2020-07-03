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Yerel Yönetimler Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı açıldı

Yerel Yönetimler Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı açıldı.

Derneğin başkanlığına Hamza Serçek getirildi.


Yerel Yönetimler Derneği Diyarbakır İl Başkanı Hamza Serçek, derneğin Diyarbakırlılara hizmet ettiğini söyledi. Amaçlarının yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında köprü kurmak olduğunu kaydeden Serçek, “ Amacımız yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında köprü kurmak ve çözüm üretmektir. Ulusal ve uluslararası alanda kamu ve yerel yönetimlerden kaynaklı sorunların tespiti ve çözümünde güvenilir, sosyal politikalarla ilgili kurumlarla işbirliği geliştirmek ve yeni hizmet modelleri oluşturmak istiyoruz” dedi.

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