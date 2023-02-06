İhlas Haber Ajansı

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Yıkılan 9 katlı apartman enkazında 8 saat sonra 3 cansız bedene ulaşıldı

Diyarbakır’da yıkılan 9 katlı apartmandan arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, enkazdan 8 saat sonra 3 cansız bedene daha ulaşıldı.

Diyarbakır'da yıkılan 9 katlı apartmandan arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, enkazdan 8 saat sonra 3 cansız bedene daha ulaşıldı.


Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cezeri Bulvarında bulunan 9 katlı binada 8 saat sonra 3 cansız bedene daha ulaşıldı. AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma, polis, şehir genelinde enkaz alanlarında yaralı vatandaşlara ulaşmak için aralıksız çalışmalara devam ediyor.

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