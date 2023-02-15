Yıkılan apartman sorumluları adliyede

Diyarbakır'da depremlerle ilgili yıkılan apartmandan sorumlu tutularak gözaltına alınan 29 kişi adliyeye çıkartıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerde etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır'da 7 apartman yerle bir oldu. Apartmanların yıkılmasıyla ilgili ekipler geniş çapta inceleme başlatırken, olaydan sorumlu tutulan 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Diyarbakır Adliyesine çıkartılan 29 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor.