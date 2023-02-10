Yıkılan binaları yapan sorumlular mercek altına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı değişiklik yapan sorumluların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde teknik bilirkişi heyeti görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma çerçevesinde teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir" denildi.