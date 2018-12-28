Yılbaşı gecesine özel 5 sağlık önerisi

Memorial Diyar Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Özlem Tay, yılbaşı gecesinin ertesi günü kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan ve yeni yıla sağlıklı başlamanıza yardımcı olacak önerilerde bulundu. Yılbaşı gecesine hazırlanırken güne kahvaltı ile başlamanın, hafif bir öğle yemeği ve ara öğünlerle akşama hazırlanmanın faydalı ve sağlıklı olacağını belirten Tay, ara öğünlerde meyve, bir bardak süt veya ayran, bir küçük kase yoğurt veya bir avuç kuruyemiş tüketilebileceğini ifade etti. Ayrıca gün içerisinde belli aralıklarla su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Tay, çünkü sıvı alımının vücudu gece için hazır hale getirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını, tek bir seferde aşırı miktarda sıvı alımını azalttığını ve ertesi gün susuzluk hissi oluşumunu önlediğini vurguladı.

Akşam yemeği öncesi ara öğün

Yılbaşı akşamlarında hazırlanan ağır yemeklerin bulunduğu sofralara aç karnına oturulmaması tavsiyesinde bulunan Tay, “Gün boyunca akşamı bekleyip aç bir şekilde sofraya oturmak, yüksek kalorili besinlerin gereğinden fazla tüketimine neden olabilir. Sofraya oturmadan kısa bir süre önce bir bardak süt veya yoğurt, meyve ve 3 adet tüm ceviz içi veya ince bir kepekli tost tüketmek faydalı olacaktır” dedi.

Kızartma, aşırı tuzlu ve baharatlı yiyeceklere dikkat

Yılbaşı gecesinin ertesi gününün kabusa dönüşmemesi için kızartmalardan, çok tuzlu ve baharatlı besinlerden uzak durulması gerektiğine işaret eden Tay, şunları kaydetti:

“Çünkü bu özellikteki besinlerin sindirimi zordur. Sindirim ve dolaşım sistemini yorar, mide gerginliğine, bağırsak problemlerine ve tansiyon dengesizliklerine sebep olur. Bunun için ana yemek olarak balık, ızgara, fırında veya buğulama olarak derisi alınmış hindi veya tavuk eti tercih edilebilir. Yanındaki garnitürlerde sebze tabakları, çeşitli peynirler, bir avuç çerez veya fırınlanmış minik mantarlar olabilir.”

Şerbetli yerine meyveli veya sütlü tatlılar

Yılbaşı gecesinde tatlı seçiminin de çok önemli olduğuna vurgu yapan Tay, “Eğer gecenin sonunda tatlı tüketilecekse, şerbetli hamur tatlılarının yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Tatlı yerine meyve veya dondurma da iyi bir seçenek olabilir. Mevsim meyvelerinden hazırlanmış meyve salatası ve üzerine bir top vanilyalı dondurma, hafif ve sağlıklı bir seçim olur” ifadelerini kullandı.

“Yemekleri dozunda tüketin”

Bir şölen ve kutlama şeklinde geçen yılbaşı gecelerinde yemeklerin, mezelerin ve alkolün dozunu kaçırmamanın çok önemli olduğunu anlatan Tay, “Porsiyon miktarı küçük tutulmalı, yemekler yavaş yavaş tüketilmelidir. Yeni yılın ilk günü 1- 1,5 saat açık havada yürüyüş yapılması önerilir. Bu hem kalori yakmayı hem de kişinin kendini hafif ve zinde hissetmesini sağlayacaktır” diye konuştu.