Yılbaşı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Özellikle gıda ürünlerinin son kullanılma tarihlerine ve hijyene önem verilen denetimlerde, eksik görülen konularda işletme sahipleri uyarıldı. Denetimlerde yerli ürünlerde üretim izni, ithal ürünlerde ise ithalat izini kontrol edilerek bunlara ait orijinal ambalaj özellikleri incelendi. Mutfaklarda gıda maddelerine ait depolama alanları, soğutma ve şoklama, hazırlama ve pişirme ile servis alanlarının sıkı bir şekilde denetlenirken, son kullanma tarihi geçmiş ve uygun koşullarda depolanmayan ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Personellerin çalışma şartlarının da kontrol edildiği denetimlerde, personellere ait kişisel hijyen kriterlerine de dikkat edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan tüketicilerin ‘ALO 153' hattına ihbarda bulunması istenildi.