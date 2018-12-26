İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılbaşı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Yılbaşının yaklaşması ile gıda ürünlerindeki üretim-tüketim ve satış artarken bu durumu dikkate alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tüketicilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için denetimlerini sıklaştırdı.


Özellikle gıda ürünlerinin son kullanılma tarihlerine ve hijyene önem verilen denetimlerde, eksik görülen konularda işletme sahipleri uyarıldı. Denetimlerde yerli ürünlerde üretim izni, ithal ürünlerde ise ithalat izini kontrol edilerek bunlara ait orijinal ambalaj özellikleri incelendi. Mutfaklarda gıda maddelerine ait depolama alanları, soğutma ve şoklama, hazırlama ve pişirme ile servis alanlarının sıkı bir şekilde denetlenirken, son kullanma tarihi geçmiş ve uygun koşullarda depolanmayan ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Personellerin çalışma şartlarının da kontrol edildiği denetimlerde, personellere ait kişisel hijyen kriterlerine de dikkat edildi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan tüketicilerin ‘ALO 153' hattına ihbarda bulunması istenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.