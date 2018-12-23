Yılbaşı tatlısı Sıtkı Usta'dan

Diyarbakır'dan tüm Türkiye ve dünyaya uzanan meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta ev yapımı tadında lezzetleri yılbaşında sofralarda lezzet şöleni yaşatacak. Tatlı severlerin uğrak mekanı haline gelen ve Ankara ile Diyarbakır'da birçok şubesi bulunan Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'ya yılbaşı siparişleri şimdiden gelmeye başladı.

Ev yapımı tadında lezzetleri kurulduğu yıldan bu yana katkısız ürünlerini tatlı severlerle buluşturan Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, el yapımı lezzetindeki tatlılarıyla halka hizmete devam ediyor. Diyarbakır'da 3 kuşaktan bu yana hizmet veren ve Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta diye tanınan Sıtkı Altunbay, şeker hastası müşterilerini de unutmayarak yeni yılda özel tatlı çeşitleri hazırladı. Yeniyıl nedeniyle siparişlerin arttığını ve müşterileri arasında şeker hastalarının da bulunduğunu anlatan Sıtkı Altunbay, "Diyabet hastaları yeni yılda tatlı yiyebilirler. Diyabet hastaları için özel tatlı hazırlıyoruz. Hurmayı buhar sistemi ile ısıtılıp şerbetini süzerek elde edilen yüzde yüz doğal hurma suyundan elde edilen şekerle, diyabet ve halk dilinde şeker hastalarına tatlı yapmaya başladık. Diyabet hastaları belli bir ölçüde yediklerinde hiçbir sakınca yoktur, hiçbir katkı maddesi yoktur. Kadayıf künefe, baklava ve dondurma ürünlerimizde kullandığımız tüm malzemelerimiz kalitelidir. Bize verilen, devredilen bayrağı en iyi ve en kaliteli şekilde zirvede tutuyoruz. İddialıyız, kalite hiçbir zaman tesadüf değildir. Kaliteye hep bilinçli çabalar sonucu ulaşılır" dedi.

Tüm tatlı çeşitlerinin pancar şekerinden yapıldığını da belirten Altunbay, "İsteyen istediği yere götürüp tahlil yapabilir. Bizim için müşteri memnuniyeti önemlidir. Bizim ürünlerimizde glikoz şurup ve yabancı her hangi katkı maddesi kullanılmamaktadır. Tüm ürünlerimiz doğaldır. Onun için kaliteli müşterilerimiz bizleri tercih ediyor" ifadelerinde bulundu.

“Ayda 12 ton burma kadayıf satılıyor”

Şubelerinde 170'ye yakın personel istihdam ettiklerini ve üretilen tatlının yarısının il dışına gönderildiğini vurgulayan Altunbay, "Kışın uçak kalkmadığı zaman işlerimiz yüzde 50 düşüyor. Günlük ortalama 40 tepsi kadayıf çıkarıyoruz. Bir tepsi ortalama 8 kilogram geliyor. Aylık ortalama 12 ton civarında kadayıf üretiyoruz. Bunun dışında künefe, baklava çeşitlerimiz var. Burma kadayıfımızın da çeşitleri var. Düz fıstıklı, kaymaklı, peynirli, yuvarlak ve çubuk burma çeşitlerimiz var. Diyarbakır burma kadayıfı Gaziantep baklavasına rakip. Gaziantep'te tüketilen baklava oranıyla Diyarbakır'da tüketilen baklava oranı hemen hemen aynı. İddialıyız ve inşallah onları kilo bazında da geçeceğiz. Bütün Türkiye'ye burma kadayıfı tattıracağız" diye konuştu.