Yıldırımın düştüğü mezarlıkta yangın çıktı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde gece geç saatlerde elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu mezarlıkta yangın çıktı. Yangın nedeni ile birçok ağaç küle döndü.

Olay, Kocaköy ilçesi Kaya Mahallesi'nde bulunan ilçe mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangın gece 02.00 sularında elektrik direğine yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, mezarlıktaki kuru otların tutuşmasına neden oldu. Alevlerin yükselmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın nedeni ile mezarlıktaki ağaçlar küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.