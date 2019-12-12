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Yılın annesi ödülü Hacire Akar'a

Türkiye Kardeşlik Birliği Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Keleş yılın annesi ödülünü, oğlu Mehmet Akar için dört gün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ve oğlunu terörün pençesinden kurtarmayı başaran Hacire Akar’a verdi.

Türkiye Kardeşlik Birliği Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Keleş yılın annesi ödülünü, oğlu Mehmet Akar için dört gün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ve oğlunu terörün pençesinden kurtarmayı başaran Hacire Akar'a verdi.


Türkiye Kardeşlik Birliği Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Keleş, beraberindeki birliğin kadın üyeleri ile birlikte Hacire Akar'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Akar ile görüşen ve kendisini verdiği mücadele dolayısıyla tebrik eden Türkiye Kardeşlik Birliği Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Keleş, "Cesaretinden dolayı asrın Nene Hatunu dediğimiz Hacire annemiz büyük bir imanla evladı için yaptığı eylemle tüm analara cesaret örneği olmuştur. Ülkemizdeki tüm şehirlerdeki anneleri birlik ve beraberlik çatısında birleştirecek meşaleyi yakmıştır. Hacire ana 100 gündür her yerden her düşünceden anaları bir araya getirip kucaklaşmayı sağladı. Bu ülkenin insanları sevinçlerle bir araya gelse de en çok acıda kenetleniriz. Bu ülkenin Nene Hatunları Şerife Bacıları Fatma Bacıları bitmez, bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Bu yüzden Hacire annemizi yılın annesi ödülüne layık gördük. Kendisinin bu duruşu bütün annelere örnek olsun" diye konuştu.


Hacire Akar yılın annesi ödülünü almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek Keleş'e teşekkür etti.


Keleş daha sonra plaketi Akar'a teslim etti.

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