Yılın en iyi fark oluşturan bürokratı ve yöneticisi ödülü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'e verildi

Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde yılın en iyi fark oluşturan bürokratı ve yöneticisi ödülüne İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer layık görüldü.

Meya Ajans tarafından ikincisi düzenlenen Diyarbakır'ın enleri 'Altın Toprak' ödülleri sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül töreninde 28 kategoride halk oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu Diyarbakır'ın en iyi fark oluşturan bürokratı ve yöneticisi ödülüne İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer layık görüldü. Ödülünü Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Özlem Tolan'dan alan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, ödülü kendilerine layık gördükleri için Diyarbakır halkına teşekkür etti.