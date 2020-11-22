Yılın en iyi örnek özel eğitim kurumu ödülü Radikal Okulları'nın oldu

'si düzenlenen Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Altın Meşale Ödüllerinde Radikal Eğitim Kurumları, yılın en iyi örnek özel eğitim kurumu seçildi.

'si düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR), EYUDER tarafından 19-22 Kasım'da online olarak gerçekleştirildi. Gün boyunca aynı anda 8 sanal salondan yapılan eş zamanlı oturumlar sonrasında, 3 farklı kanaldan yapılan online kongreyi 3 bine yakın katılımcı aynı anda canlı olarak izledi. Kongrenin üçüncü gününde EYUDER Altın Meşale Ödülleri sahiplerini buldu. Tüm kategorilerde jüri üyelerinin tamamının oyuyla ‘yılın en iyi örnek özel eğitim kurumu' seçilen Radikal Eğitim Kurumları adına Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı ödülünü aldı.

Radikal Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı, bu alanda Radikal Eğitim Kurumlarını ödüle layık gören tüm jüri üyelerine teşekkür etti. Avcı, 2002 yılında kurulan Radikal Eğitim Kurumlarının, eğitim adına doğru olan ne varsa yapmaya çalıştığını söyledi. Avcı, “Türkiye'nin farklı illerinde 16 şubelik kurumlarımızda birçok eğitim kursunu bir arada olduğu uzlaştırma eğitimi, sertifika programları, KPSS kursları, adli ve idari yargı kursları, üniversiteye hazırlık kursları, liseye geçiş kursları ve okullarıyla faaliyet göstermektedir. 3 gün sonra kutlayacağımız anlamlı günümüzde başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk nezdinde tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Gününü kutlarım” dedi.

Ödülünü takdim eden EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek de hem eğitim faaliyetleri hem de toplum yararına yaptıkları, ihtiyaç duyulduğunda kurumun tüm imkanlarını toplum yararına seferber ettikleri için Avcı'yı tebrik etti. Dr. Çilek, en son İzmir depreminde İzmir halkının kalbine dokunan ve kalbinde farklı bir yer edinen Radikal Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı'ya davranışlarından dolayı teşekkür etti.