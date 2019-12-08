İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Radikal Okulları layık görüldü

Meya Ajans tarafından Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen ’Altın Toprak’ ödül gecesinde yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Diyarbakır Radikal Okulları layık görüldü.

Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Diyarbakır Radikal Okulları layık görüldü.


Meya Ajans tarafından ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödülleri sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül törenine 28 kategoride halk oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu Diyarbakır'ın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Diyarbakır Radikal Okulları layık görüldü. Ödülü alan Diyarbakır Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, Diyarbakır'ın bu ödülü kendilerine layık görmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Yetiz, "Diyarbakır'da öğrencilerimizin eğitimlerine en iyi ve kaliteli şekilde katkı sunmaya çalışıyoruz. Çünkü eğitim demek sorunlara çözüm demektir. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.